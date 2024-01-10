نوة الفيضة الكبرى.. أمطار وبرد في الإسكندرية

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بالبحث عن حالة الطقس والارصاد ودرجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة في محافظة الاسكندرية وتزامناً مع نوة الفيضة الكبرى.

وتعرضت مناطق متفرقة بأحياء الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، لهطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى والتى تستمر لمدة 6 أيام.

مواجهة نوة الفيضة الكبرى

شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أكدت استعدادها لمواجهة نوة الفيضة الكبرى فى يومها الثانى، حيث من المتوقع ان يستمر سقوط الأمطار غدا الخميس على محافظة الأسكندرية.

وتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها الى 50-70 كيلو متر في الساعة مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فيما تراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين 2.5 و3.5 متر.

رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات بسبب نوة الفيضة الكبرى

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

بينما كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

الطوارئ والخطوط الساخنة في الإسكندرية

وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

وللاتصال بالخط الساخن لشركة الصرف الصحى اطلب 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.