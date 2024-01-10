نوة الفيضة تكشر عن أنيابها.. وسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

ضربت نوة الفيضة الكبرى أحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.ذلك تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى والتى تستمر لمدة 6 ايام .

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فيما تراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين 2.5 إلى 3.5 متر.

كان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ ووقف الإجازات والراحات للعاملين بالشركة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأشار نافع، إلى أن الخطة تشمل تخفيض مناسيب بيارات المحطات، بالإضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم.،وأضاف أنه جرى التنبيه على العاملين بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم درجات التأهب والاستعداد للتعامل مع موجة من الطقس المضطرب والأمطار الغزيرة المتوقعة اثر نوة الفيضة الكبرى والتي تعتبر أشد نوات الشتاء قوة.