طقس شتوي بارد يضرب مدن ومراكز البحيرة

تشهد مدن ومراكز البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، طقس شتوي بارد علي كافحة أنحاء المحافظة، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 19درجة مئوية، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح متوسطة مثيرة للأتربة خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات ، في الطريق الصحراوي الأسكندرية القاهرة ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

ويشهد البحر المتوسط إرتفاع الأمواج مابين متر ونصف إلي مترين ، وشهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ،تواجد أعداد قليلة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، لبدء رحلات الصيد ، داخل مياة البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة، تواجد المزارعين في الحقول ، لمواصلة جني المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بالمدن .