لتحقيق في مقتل عامل وحرق جثته بالسلام

تباشر جهات التحقيق بالسلام ، التحقيقات مع عامل أقدم على قتل صديقه وهشم رأسه وأحرق جثته لعدم دفعه ثمن المخدرات بمنطقة السلام.

التحقيق في واقعة قتل عامل لصديقه وحرق جثته بالسلام |المخدرات السبب

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الاهالى بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة عامل عمره 50 سنة مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين والجثة فى حالة تعفن تام، وبعمل التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق توك توك وتم ضبطه.

وقال سائق التوك توك إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وقال المتهم إنه على علاقة شاذة بالمتوفى منذ 5 سنوات، ويوم الواقعة حضر وجلب معه مخدرات لكن القتيل رفض دفع ثمنها بعدما تعاطياها سويا.

وأضاف المتهم إنه قام بتهشيم رأس القتيل بمطرقة ثم خنقه بتيشرت وأن الجثة أحترقت بعدما امتد اليها نار من فحم كان على البوتاجاز وقت الواقعة كما أعترف المتهم بسرقة 170 جنية بجانب الهاتف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحداث سيدي براني

كما أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، في واقعة أحداث سيدي براني، واتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" امين شرطة، وذلك لحضور الطبيب الشرعي، وطلب حضور شهود الإثبات، وحددت جلسة دور شهر فبراير المقبل.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني، ودهس أمين شرطة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلى أن كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، أن المتهمين المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالإطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب، وقيام المتهمين بالإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.

وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والأنف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري، واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الأرض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.