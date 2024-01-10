الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اشتية يؤكد ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة وإدخال المساعدات لقطاع غزة

محمد اشتية
محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، ضرورة العمل على وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال اشتية، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمكتبه في رام الله، إن "الأولوية هي الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود". 

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب وقف كل الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، والتي تضع السلطة على حافة الانهيار بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتشكّل أداة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".

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