أستاذ سياسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة مهمة لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة مهمة لرفض مخطط التهجير للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه على أمريكا أن تتفهم موقف الدول الثلاث وخاصة مصر في هذا الشأن.

وأشار طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إلى أن مصر وقفت أمام كل التحديات التي تجابه الملف الفلسطيني، منوها أن مشروعات تل أبيب الشيطانية تستهدف قطاع غزة وتصفية قضية فلسطين، ولكن رؤية مصر رؤية شامل لكل الأوضاع في القطاع والضفة الغربية.

وأضاف أن إسرائيل عليها مراجعة سياستها في القضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الطرف الإسرائيلي إلى محاكمة في جرائم حرب، غدا الخميس، بمحكمة العدل الدولية، مشيدا بدور مصر الذي يحدد موقف بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “مصر تتحدث مع السلطة الفلسطينية وهي الطرف الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهناك تنسيق كامل ودعم دولي للسلطة الفلسطينية التي قد تبدأ في الحوار لحل أزمة قطاع غزة، في إطار وجود تل أبيب في أي تشاور لحل الأزمة”.