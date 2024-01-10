الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ سياسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة مهمة لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

الرئيسان السيسي وعباس
الرئيسان السيسي وعباس والملك عبدالله

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة مهمة لرفض مخطط التهجير للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه على أمريكا أن تتفهم موقف الدول الثلاث وخاصة مصر في هذا الشأن.

وأشار طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إلى أن مصر وقفت أمام كل التحديات التي تجابه الملف الفلسطيني، منوها أن مشروعات تل أبيب الشيطانية تستهدف قطاع غزة وتصفية قضية فلسطين، ولكن رؤية مصر رؤية شامل لكل الأوضاع في القطاع والضفة الغربية.

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مستشار رئيس الوزراء الأردني: قمة العقبة حلقة للتنسيق الأردني المصري لحل القضية الفلسطينية

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رئيس الوزراء الأردني ضمن فريق دولي لمساندة القضية الفلسطينية

وأضاف أن إسرائيل عليها مراجعة سياستها في القضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الطرف الإسرائيلي إلى محاكمة في جرائم حرب، غدا الخميس، بمحكمة العدل الدولية، مشيدا بدور مصر الذي يحدد موقف بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “مصر تتحدث مع السلطة الفلسطينية وهي الطرف الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهناك تنسيق كامل ودعم دولي للسلطة الفلسطينية التي قد تبدأ في الحوار لحل أزمة قطاع غزة، في إطار وجود تل أبيب في أي تشاور لحل الأزمة”.

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