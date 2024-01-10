عاجل
لليوم العاشر.. الصوماليون يواصلون احتجاجهم ضد إثيوبيا (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تؤكد مجددا رفضها لإدعاءات أذربيجان بشأن تبرير أعمالها العدائية

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم الأربعاء رفضها القاطع للادعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير أعمالها العدائية تجاه فرنسا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان اليوم :"نجدد رفضنا بشكل قاطع للادعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير تصرفاتها العدائية تجاهنا". 

وكانت الخارجية قد أكدت اعتقال مواطن فرنسي من قبل السلطات الأذربيجانية منذ بداية ديسمبر الماضي.. وقالت "نؤكد اعتقال السلطات الأذربيجانية مواطننا منذ بداية ديسمبر الماضي"..مضيفة "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذرية ، نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا". 

وقال لوموان : "إن الخارجية على اتصال وثيق بعائلة المواطن الفرنسي"..مضيفا : "تمكنت السفارة الفرنسية في باكو من زيارة مواطننا مرتين كإجراء في إطار الحماية القنصلية، وتعتزم مواصلة عمل ذلك وفقا للقانون الدولي".

يأتي ذلك بعد أن طلبت أذربيجان من باريس اليوم "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية بعد إعلان باكو توقيف مواطن فرنسي بشبهة التجسس في ظل توتر في العلاقات بين البلدين.

وأفادت سفيرة أذربيجان في باريس أمس /الثلاثاء/ عن توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان في الرابع من ديسمبر بشبهة التجسس .. موضحة "أوقف مارتن ريان في الرابع من ديسمبر بشبهة القيام بأعمال تجسس".

وأضافت "في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه لفترة أربعة أشهر"..مشيرة إلى أنه "منذ توقيفه، أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية". 

وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين باريس وباكو في نهاية ديسمبر مع طرد دبلوماسيين من البلدَين فيما تنتقد باكو باريس منذ عدة أشهر لدعمها أرمينيا.

وفي 27 ديسمبر، قررت فرنسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد يوم من إعلان باكو طرد دبلوماسيين فرنسيين.

مواد متعلقة

"مؤتمر علماء الصومال" يدعو للتوحد لمواجهة التدخلات الإثيوبية وحماية سيادة الصومال

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في محافظة صعدة

الأسهم اليابانية: نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاماً عند الإغلاق

روسيا تكبد القوات الأوكرانية مئات القتلى وتصد هجمات خلال 24 ساعة

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية

القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله للمشاركة في القمة الثلاثية

وزير الدفاع الإيطالي: 2024 سيكون عامًا حاسمًا للصراع في أوكرانيا
الجريدة الورقية