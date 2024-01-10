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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بالماء والكهرباء.. مصريون يساعدون نازحين من غزة عبر الحدود ( فيديو )

مصريون يساعدون فلسطنيين
مصريون يساعدون فلسطنيين

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر مواطنون مصريون على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من المصريين حملوا مولدا كهربائيا، في شاحنة لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.

مقطع الفيديو حظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل، مشيدين بالموقف والخطوة.

 

 

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية مقطع الفيديو، تحت عنوان "مصريون يحاولون تقديم المساعدة وتوصيل الكهرباء للنازحين لمساعدتهم في شحن هواتفهم، على الحدود مع قطاع غزة".

وتستمر مصر في استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

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