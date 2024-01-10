النعماني يناقش الخطة الاستثمارية لجامعة سوهاج للعام المالي الجديد بوزارة التخطيط

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس

جامعة سوهاج مع الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية الإقتصادية والبشرية بوزارة التخطيط، وذلك لبحث ومناقشة الخطة الإستثمارية للجامعة والمشروعات للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بحضور اشرف القاضي أمين عام الجامعة واحمد محمود مدير إدارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الإجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط علي ماتبذله من جهود من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة، مؤكدا علي أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة،

وأضاف النعماني إنه خلال الاجتماع تم بحث ومناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥،

لاستكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وتنفيذ مزيداً من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة و تسعى للعمل عليها.