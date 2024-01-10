الصيد يشارك فى بطولة الجمهورية رقم (3) للبلياردو الفرنسى

يخوض فريق البلياردو الفرنسى بنادى الصيد منافسات بطولة الجمهورية رقم (3) والمقرر اقامتها على ملاعب منطقة الاسكندرية خلال الفترة من 13 – 21 يناير.



تضم قائمة الفريق اللاعبين محسن فودة ، تامر جاد ، عمرو سمير ، احمد مصطفى ، عمر عادل ، خالد حسين ، اسامة الطرابيلى ، حسن الحفناوى ، محمد عبد الخالق ، عمر مصطفى ، ايهاب ابو جبل ، وائل شريف ، احمد حاتم ، ايمن ماهر ، محمد محسن ، خالد عمر ، يوسف اسامة ، محمد بسيونى.

وفي سياق متصل، توج فريق البلياردو الفرنسي بصيد الدقي بالمركز الأول ضمن منافسات بطولة الدوري الفضي، فيما فاز بالمركز الثاني في منافسات الدوري الذهبي، جاء فى المركز الثالث في إطار منافسات الدوري البرونزي.

مثل الصيد اللاعبين خالد حسين، محمود أيمن، رياض نادي، امير مجدي، عمر عادل، محمد عابدين، أحمد مصطفى، تامر جاد، خالد عمر، محمد محسن، وائل شريف، عامر شوقي، عمر عبد القادر، مجدي صلاح، ايهاب ابو جبل.

يقود الفريق الجهاز الفنى والادارى المكون من الكابتن صلاح حافظ المدير الفنى، الكابتن إيهاب جبر المشرف الإدارى للفريق.