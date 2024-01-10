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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي السويس والمنصورة الجديدة

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وخاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم العالي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وجاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي .

محاور مذكرة التفاهم بين جامعتي السويس والمنصورة

وتشتمل على محاور هامة ومنها (التكامل والتواصل والمشاركة الفعالة)؛ بهدف توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس أن مذكرة التفاهم تعمل على تحقيق عدة أهداف منها تقديم الاستشارات والتعاون فيما يتعلق بتطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها، كما تعمل على تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس للقيام بالتدريس والبحث العلمي والدراسات العليا والإشراف المشترك.

وأوضح الدكتور معوض الخولي أن هذه المذكرة ستتيح الفرصة أمام الجامعتين لتنظيم وإقامة مؤتمرات وحلقات دراسية وورش العمل، وكذلك إمكانية تقديم الاستشارات والتعاون فيما يخص المعايير والرقابة على التطوير المهني المستمر، وتنفيذ وتطوير مشروعات بحثية يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات بشأنها، بالإضافة إلى تبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة وغيرها من المعلومات في حدود اللوائح والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر آمون عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس.

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