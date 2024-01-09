وزير التعليم العالي: إعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا في نادي جامعة حلوان

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نادي جامعة حلوان سيعمل على إعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا بما يعود بالنفع على الرياضة المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن نادي جامعة حلوان يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي يشيد بتقدم الجامعات في الأنشطة الرياضية

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تقدم للجامعات المصرية في ملف الأنشطة الرياضية، حيث وصل إجمالي عدد البطولات والفعاليات الرياضية التي تقام بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة وفعالية بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، سيتم إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الجامعات المصرية، والتي شارك فيها خلال عام 2022 أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، وارتفع العدد في 2023 إلى 12688 طالبًا بنسبة زيادة مقدارها 7.1%.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مشاركات طلاب الجامعات المصرية شملت خلال العامين الماضيين تميزًا في رياضات فردية وجماعية، بالإضافة إلى تكوين منتخب يضم جميع الجامعات المصرية.

وأشاد وزير التعليم العالي بحصول الطلاب من مختلف الجامعات على مراكز مُتقدمة في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مُتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم وإحراز مراكز مُتقدمة خلال البطولات والمحافل الرياضية.

ووجه وزير التعليم العالي الدعوة لجميع شباب الجامعات المصرية للمشاركة في الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها، مُتمنيًا لهم المزيد من التفوق الرياضي والذي يعكس التفوق في القدرات البدنية والذهنية للشباب والذي يعود بالنفع على بلادنا الحبيبة.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين في دعم جهود الارتقاء بالأنشطة التعليمية والرياضية.

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح نادي جامعة حلوان

افتتح وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، نادي جامعة حلوان.

جاء ذلك بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس أحمد علي مرغني رئيس مجلس إدارة الشركة.

