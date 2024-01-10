الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عبور 110 شاحنة من ميناء رفح تمهيدًا لإرسالها لغزة

بوابة الوفد الإلكترونية

دخلت من ميناء رفح البري بشمال سيناء ،اليوم الأربعاء، 110 شاحنات إلى معبري "العوجة" و"كرم أبو سالم" تمهيدًا لإدخالها الي قطاع غزة بعد تنفيذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

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وقال مصدر مسئول بميناء رفح البرى - فى تصريح صحفي - إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والاغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ، من بينها 4 شاحنات غاز طهى، و2 وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

أضاف المصدر :- أنه يجري ادخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة.

كما استقبل مطار العريش الدولي ، 471 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي، حملت على متنها أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش، إن المطار استقبل منذ 12 أكتوبر الماضي 471 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية ، بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

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