وزيرة الخارجية الألمانية تزور معبر رفح البري بشمال سيناء

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع علي الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية علي ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة علي قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم ،أنالينا بيربوك،وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي،علي متن طائره قادمة من القاهرة.