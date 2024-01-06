شمال سيناء: المستشفيات استقبلت 1001 جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بجميع أجهزتها ومؤسساتها بالأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمحافظة سواء المرضي أو المصابين أو المرافقين أو العالقين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ، علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، سعدية محمود الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات التنفيذية المعنية، ومديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، إلي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المحافظ، أن المستشفيات المصرية استقبلت عدد 1001 جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح البري، منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة.

أضاف المحافظ، أن المحافظة وفرت مكان في حي السبيل في مدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين للفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنيه مجهزة للإقامة بها، وتوفير وسيلة مواصلات لهم، بجانب تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات ، بطاقة 140 سرير منها 101 سرير مشغول.

أشار المحافظ، إلي قيام الهلال الأحمر المصري بإقامة عيادتين طبيتين لصالح الأشقاء الفلسطينيين في حي السبيل وفي نادي اتحاد سيناء، بجانب توفير الاقامة والاعاشة الكاملة لهم خلال فترة إقامتهم بالسبيل ونادي الاستشفاء، وتوفير الوجبات الثلاث لهم ، مشددا بتنوع الوجبات اليومية المقدمة لهم.

لفت المحافظ، إلي أن إجمالي عدد الأماكن المتاحة التي تستوعب المصابين والمرافقين الفلسطينيين في مدينة العريش تستوعب 548 فردا ، موجها بتوفير أماكن أخري لاستيعاب أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة تحسبا لخروج عدد من المصابين من المستشفيات في مختلف المحافظات بعد انتهاء فترة العلاج والعودة إلي العريش.

وجه المحافظ رئيسي مركزي الشيخ زويد وبئر العبد بإنشاء كيانات من المدينتين لتوفير أماكن لإقامة الفلسطينيين وتجهيزها وتأثيثها بالتنسيق مع الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن إنشاء مطابخ في كل مدينة لتوفير الوجبات الثلاث للفلسطينيين.

أعلن المحافظ عن صرف مبلغ 2 مليون جنيه من المبلغ الذي صدقت عليه وزيرة التضامن الاجتماعي لصالح إقامة العالقين والمرافقين الفلسطينيين بالعريش والذي يبلغ 12 مليون جنيه.

بدورهم استعرض مديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الدور الذي يقومون به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين في محافظه شمال سيناء ، والخدمات المقدمة لهم.