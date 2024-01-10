الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نزوح 25 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا خلال 24 ساعة

لاجئين أوكرانيا
لاجئين أوكرانيا

كشفت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، عن وصول نحو 25 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.3 مليون شخص.

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بولندا: وصول 31 ألفا و900 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

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وأضافت الوكالة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نحو 20 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.5 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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