بولندا: استقبال أكثر من 29 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

ذكرت سلطات حرس الحدود في بولندا، اليوم السبت أنه تم استقبال 29 ألفا و400 لاجئ أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية، بأن الـ24 ساعة الماضية شهدت أيضا عودة قرابة 26 ألف لاجئ أوكراني من بولندا إلى بلادهم مرة أخرى.

يذكر أن قرابة 18 مليون أوكراني فروا من بلادهم نحو بولندا في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، ويقدر عدد من عادوا إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين بأكثر من 16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين؛ جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 112 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن روسيا قصفت خيرسون بـ671 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت - خلال قصفها للمنطقة - الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.