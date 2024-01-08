بولندا: وصول 31 ألفا و900 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين وصول 31 ألفا و900 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 3ر18 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن حوالي 26 ألفا و100 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 5ر16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.