السوبر الاسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات حول العالم ، فيلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول مع فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس السوبر الإسبانى



ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة SSC1 HD

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



ليفربول × فولهام – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا



لاتسيو × روما – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات ودية دولية



جنوب أفريقيا × ليسوثو – الواحدة ظهرا

جمهورية الكونغو × بوركينا فاسو – الواحدة ظهرا

السعودية × هونج كونج – الخامسة مساء

تونس × الرأس الأخضر – السابعة والنصف مساء