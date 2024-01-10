الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السوبر الاسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات حول العالم ، فيلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول مع فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس السوبر الإسبانى


ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة SSC1 HD

 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية


ليفربول × فولهام – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

 

كأس إيطاليا


لاتسيو × روما – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مباريات ودية دولية


جنوب أفريقيا × ليسوثو – الواحدة ظهرا

جمهورية الكونغو × بوركينا فاسو – الواحدة ظهرا

السعودية × هونج كونج – الخامسة مساء

تونس × الرأس الأخضر – السابعة والنصف مساء

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