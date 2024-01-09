محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مبنى الديوان العام

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاء مبنى ديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على استكمال ما قام به المحافظين السابقين، من خلال تطوير مبنى الديوان العام، بالجهود الذاتية، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به.

وأوضح ان أعمال التطوير تضمنت، واجهة المبني، وإقامة نافورة ، جدارية توضح أهم المعالم السياحية بالمحافظة بمدخل المبنى، وتطوير قاعة المؤتمرات، وقاعة الاجتماعات.

ولفت إلى أنه جاري تطوير الحديقة المقابلة للمبنى، لتكون متنفس ترفيهي لمواطني أحياء الزهور، وال 102، والمنشية، والأمل، ومن المقرر ان يجري تزويدها بكافة الخدمات.

وأكد حرصه على توعية شباب وأطفال المحافظة من أبناء المدارس، بأعمال التطوير والمشروعات التي تجري على أرض المحافظة، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وذلك من خلال مشاركتهم في مثل هذه المناسبات.