الشوكولاتة الداكنة مفيدة لتحسين الذاكرة والتخلص من التوتر.. دراسة توضح

وجدت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة تخفف من أعراض التوتر ويحسن الذاكرة، ولكن لهذا فإن محتوى الكاكاو فيه مهم جدًا.

ووجد باحثون أمريكيون من جامعة لوما ليندا أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو لها تأثير إيجابي على الذاكرة وعلى مر السنين، قامت هذه المجموعة من الباحثين بدراسة آثار الشوكولاتة على الوظيفة العصبية من حيث محتواها من السكر.

ومن المعروف أنه كلما زادت كمية هذا المكون، كلما كان الناس أكثر سعادة، ويركز الباحثون الآن على تأثيرات الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو تصل إلى 70%، والكاكاو هو المصدر الرئيسي للفلافونويد.

قام العلماء بتقييم آثار جرعات 48 جرامًا من الشوكولاتة على التعبير عن جينات الخلايا المناعية والتغصنية البشرية وعلى السيتوكينات المختلفة المؤيدة والمضادة للالتهابات، وتم إجراء القياسات، من بين أمور أخرى، باستخدام تخطيط كهربية الدماغ، الذي يمر من خلاله الأشخاص الذين تناولوا كميات مختلفة من الكاكاو وفي أوقات مختلفة.

نتائج الدراسة

أكدت نتائج الدراسة بشكل واضح أن الشوكولاتة الداكنة بتركيز كاكاو 70% تعمل على تطوير المرونة العصبية، مما له تأثير إيجابي على وظائف المخ وتقوية الذاكرة، وكلما زاد تركيز الكاكاو في الشوكولاتة، كلما كانت التأثيرات الإيجابية لهذا المنتج أكثر وضوحًا على المهارات المعرفية والذاكرة والمزاج والمناعة وغيرها من الخصائص.

ولاحظ أنه لأول مرة، قام العلماء بدراسة آثار كميات كبيرة من الكاكاو بجرعات صغيرة من الشوكولاتة، مماثلة تمامًا لتلك التي يستهلكها الإنسان لفترات قصيرة أو طويلة من الزمن وكانت الاستنتاجات التي تلقوها مرضية تمامًا.