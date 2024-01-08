أسهل طريقة لتحضير كوكيز برقائق الشوكولاتة والكراميل

كوكيز من أنواع البسكويت التي يعشقها الجميع، وتحضرها الأمهات في الأعياد والمناسبات، ليضيف حالة من البهجة، بجانب مذاقه الشهي، لذا نقدم لك طريقة عمله في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

كوكيز السكر البني والكراميل

طريقة عمل كوكيز السكر البني والكراميل

المقادير

- الزبدة : 150 جرامًا

- السكر البني : 75 جرامًا

- سكر : 70 غم (أبيض)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سكر فانيليا)

- ملح : رشّة

- البيض : 1 حبة

- دقيق القمح : 170 غم

- خميرة : ملعقة صغيرة

- رقائق الشوكولاته : 110 غم

- كراميل : 14 حبة (حلوى كراميل جاهزة)

طريقة التحضير

ضعي الزبدة، والسكر البني، والسكر الأبيض، وسكر الفانيليا، والملح والبيض في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي.

أضيفي دقيق القمح، والخميرة، ورقائق الشوكولاتة إلى المزيج، واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطّي عجينة الكوكيز، وضعيها في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة.

قسّمي العجينة إلى 14 كرة متساوية الحجم، ثم ضعي بداخل كل كرة حلوى الكراميل، ثم أغلقيها بإحكام.

ضعي كرات الكوكيز بالكراميل في صينية فرن مبطّنة بورق الزبدة.

حمّ الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق، حتى تمام نضج الكوكيز، ثم أخرجي الصينية من الفرن، واتركي الكوكيز يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم قدميه.