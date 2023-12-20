الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد مشروب الشوكولاتة الشتوي| لا يفسد الدايت

هوت شوكليت
هوت شوكليت

مشروب الشوكولاتة من المشروبات المفضلة لدى العديد من الناس، فيُعرف بمذاقها اللذيذ ودوره في تحسين المزاج، إلا أن يظن البعض أنه لا يناسب متابعي الحمية الغذائية الخاصة بخسارة الوزن، ولكن العكس صحيح (مع مراعاة وضع كمية معتدلة من السكر) أو الاستغناء عنه، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك فوائد مشروب الشوكولاتة المذهلة.

 

هوت شوكليت

فوائد مشروب الشوكولاتة لصحة جسمك

تحسين المزاج العام

الشوكولاتة تساعد على إفراز هرمون الإندروفين المسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة والإيجابية؛ ما يحسن المزاج العام.
 

تحسين صحة القلب

أكدت دراسة بريطانية بجامعة كارديف أن الشوكولاتة الساخنة تحسن من صحة القلب؛ لاحتواء الحليب والشوكولاتة على مضادات الأكسدة الصحية للقلب، ما يساعد في الحماية من السكتات الدماغية.
 

فقدان الوزن

على عكس المتوقع يمكن أن يساعد مشروب الشوكولاتة الساخنة على فقدان الوزن إذا تم استخدام الشوكولاتة الداكنة ومنتجات ألبان خالية من الدسم.

ويحتوي كوب من الشوكولاتة الساخنة على 194 سعراً حرارياً؛ ما يجعله مثالياً بوصفه وجبة خفيفة.

 

تخفيف أعراض الدورة الشهرية

الشوكولاتة تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، وهذا حسب دراسات المعهد الدولي للصحة بأمريكا لاحتواء الشوكولاتة على الماغنيسيوم الذي يساعد على ارتخاء العضلات؛ ما يحد من الآلام.
 

تحسين نشاط المخ

كشفت دراسات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن تناول الشخص كوباً من الشوكولاته الساخنة يساعد على تحسين صحة المخ؛ لأن الشوكولاتة الداكنة تساعد على زيادة تدفق الدم وتقليل الالتهاب.
 

الحصول على بشرة نضرة

وحسب دراسة تم نشرها بالمكتبة الوطنية للطب بأمريكا أوضحت أن مشروب الشوكولاتة الساخنة مفيد لصحة البشرة ونضارتها؛ بسبب احتواء الحليب على فيتامين «أ» وفيتامين «د»، واحتواء الشوكولاتة على مركبات الفلافونويد.

 

الوقاية من السرطان

يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة؛ ما يجعله عاملاً أساسياً في الوقاية من السرطان، وهذا ما نشرته دراسة بجامعة كورنيل بنيويورك.

 

خفض ضغط الدم

نشرت المكتبة الدولية للطب بأمريكا دراسة تفيد أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في خفض ضغط الدم؛ لأنها تعمل على تحسين تكوين أكسيد النيتريك الموسع للأوعية.

 

تهدئة السعال

حسب دراسات مايو كلينيك؛ فإن منتجات الألبان تساعد على تهدئة السعال، وهذا لاحتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا.

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