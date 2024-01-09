فوتوشوب وإليستريتور.. اعترافات غادة والى المتهمة بسرقة أفكار فنان روسي

تستكمل "الوفد" نشر نص التحقيقات مع المصممة غادة والي، فيما نسب إليها من التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.

اعترافات غادة والي

ومثلت والي أمام جهات التحقيق، في القضية المعروفة، بسرقة لوحات فنان روسي، وأدلت باعترافات تفصيلية منها:

س- ما صلتك بالرسومات التي ظهرت على جدران محطة كلية البنات ؟

ج – ده تصميم صناعي قامت به شركة واليز استديو.

س- وما المقصود بما أسميته تصميم صناعي؟

المصممة غادة والي والمتهمة بسرقة أفكار فنان روسي

استخدمت الفوتوشوب

ج – أقصد أنه تصميم تم استخدام برامج إلكترونية وتحديدا برنامج الفوتوشوب وإليستريتور، وده بيختلف عن الأعمال الفنية لان ذلك التصميم الصناعي مقيد بالاتفاق بيني وبين العميل من حيث الشروط والمواصفات يعني اقصد انه مش عمل فني بيتعمل من ابداع فنان يتمتع بموهبة الفن وانما منفذ لتصميم صناعي يتبع في عمله الشروط والمواصفات التي فرضها العميل.

س- ومن تحديدا من قام بعمل تلك التصميمات الخاصمة بمحطة كلية البنات؟

ج – ده مكون من فريق عمل متضمن مصممين بيشتغلوا بنظام الأعمال الحرة بالقطة " فري لانسر"، والناس دي بتتغير وأنا تعاملت مع ناس كتير في أعمال كثيرة وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات لا أتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.

س – وما دورك تحديدا في التصميمات التي تمت في محطة كلية البنات وما هو دورؤ باقي فريق العمل؟

الفن المصري القديم

ج - أنا بقوم بوضع الفكرة الأساسية ومثلا بالنسبة للتصميمات الخاصة بمحطة كلية البنات، كانت الفكرة الأساسية هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعبية التي أسسسها الفنان بيكاسو وأن يكون التصميمات تعبر عن المرأةو المصرية من واقع المعابد المصرية.

المصممة غادة والي والمتهمة بسرقة أفكار فنان روسي

محاكمة غادة والي

وحجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الاثنين ، جلسة محاكمة الفنانة التشكيلية غادة والي، في اتهامها بسرقة رسومات خاصة بفنان روسي واستخدامها في إحدى محطات المترو، لـ 30 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة لـ "والي"، تهمة التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.