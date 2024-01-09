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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم ريال مدريد يكشف رأيه في الدوري السعودي

ريال مدريد
ريال مدريد

أبدى فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، رأيه في دوري روشن السعودي، بعد الصفقات القوية التي أبرمها عدد من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ويستعد فالفيردي للمشاركة مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني، والمقرر لها غدًا الأربعاء.

وأكد فالفيردي أن كريستيانو رونالدو هو من بدأ ما أصبح عليه الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مهم للغاية أن يكون هناك لاعبين من نوعية الدون.

وشدد نجم ريال مدريد بإن اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي مثل رونالدو سيلعبون دورًا في نمو المسابقة.

تحدث فالفيردي في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد رونالدو هو من بدأ كل هذا، من المهم أن يكون هناك لاعبين من هذا النوع يلعبون حتى يستمر الدوري السعودي في النمو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يشهدها معلب "الأول بارك" معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

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