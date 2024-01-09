الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. مواعيد مواجهات منتخب مصر في مجموعات البطولة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

يستهل المنتخب الوطني الأحد المقبل ، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

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وتأتي مباريات مصر في البطولة بتوقيتاتها على النحو التالي :

 الجولة الأولى: مصر و موزمبيق الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثانية: مصر أمام غانا الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثالثة:  مصر ضد كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم  عصر اليوم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم  - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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