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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يكشف حقيقة تدريبه في الدوري السعودي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد حقيقة تدريبه أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تجديد تعاقده مع العملاق الإسباني.

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وكان أنشيلوتي قد جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2026 المقبل، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ترددت حول قيادته للمنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن المفاوضات مع أحد الأندية السعودية لتولي قيادته ليس صحيحًا، حيث سخر من هذه الأنباء، فقال: "بالتأكيد لا، ليس صحيحًا فقد تلقيت عروضًا من أندية دوري روشن، من الممكن أن يكونوا نسوا ذلك".

ويستعد كارلوا أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الريال وأتلتيكو في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يستضيفها ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

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