"رفع الوعى بالمشكلة السكانية" ندوة بمجمع إعلام نجع حمادى

نظم مجمع اعلام نجع حمادى، يوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان مؤسسات المجتمع المدنى ورفع الوعى بالمشكلة السكانية، وهى أولى ندوات مجمع اعلام نجع حمادي، فى إطار فاعليات الحملة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار اسرتك ثروتك.

حاضر فى الندوة كواعب احمد البراهمي المحامية بمحكمة النقض بنجع حمادى وعضو المجلس القومى للمرأة، وقد عقدت الندوة بجمعية تنمية الأسرة والمجتمع بقرية عزبة نقيب بنجع حمادى.

افتتحت الندوة ماجدة صالح شرقاوى مدير مجمع اعلام نجع حمادي موضحة دور الهيئة العامة للاستعلامات الفعال فى نشر الوعي بالقضايا القومية المهمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية الهادفة للارتقاء بوعى المواطن.

وبدأت الندوة كواعب البراهمى موضحة أن الأزمة السكانية أصبحت الآن من أهم التحديات التى تواجه الدولة حاليا وأنه تهديد كبير يواجه الأمن القومى المصرى، واضافت أن للمجتمع المدنى دور كبير فى التنمية ونشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية لانه يستطيع الوصول إلى قطاعات وفئات ومناطق لايستطيع القطاع الحكومي الوصول إليها.