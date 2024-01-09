وجود الضمير لا يمنع الإنسان من الوقوع فى الخطأ.. استشاري يكشف

تحدث د. أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، عن وجود الضمير وتأثيرها على الإنسان وعدم السماح بالوقوع في الخطأ، مشددًا على أن الضمير لا يمنع الإنسان من ارتكاب الخطأ.

دور الضمير

وشدد على أن دور الضمير هو الذي يمنع الإنسان من الاستمتاع بالخطأ، ولكن ما يمنع الإنسان من الخطأ هو التحكم في النفس، وجاء ذلك خلال لقائه عبر شاشة "دي أم سي"، مع الشيخ خالد الجندي.

وأوضح أن جهاد النفس ينتج عنه التحكم فيها والأمر الثاني إدارة الحياة وإذا تحكم الإنسان في نفسه معناه عدم قيامه بالخطأ، متابعًأ: " نعبد الله حبًا فيه.. إذا تركنا المعصية يكون مرضاة له وليس خوفًا منه".

ومن جانب آخر، حسم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم التهئنة بين المسلمين وبعضهم عن العام الميلادي الجديد، قائلًا إن الأمر يقتصر فقط على غير المسلمين.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أنه يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد مستشهدا بالآية القرآنية "وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".

وأضاف: "معنى ذلك أن الأيات لا تخلو من أمرين، أولها أن ما يضايقك أو يحزنك يجب الصبر عليه، وهناك أيضا ما يفرحنا وأخبار إيجابية يجب أن نشكر الله عليها".

وفي حلقة سابقة، كشف الشيخ خالد الجندي، أن أول حالة للحسد في الكون عندما كان يحسد إبليس سيدنا آدم على الجنة، فوسوس له حتى نزل للأرض.

وأضاف: "الطاعة تحسد عندما تجد شخص قارئ للقرآن ويقوم الليل وتقديم الصدقات، ولكن الحقيقة عندما تجد شخص نفسيته غير سوية، يتم حسدك، وهنا قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث".

وتابع: "هذه الأية تعني تقديم العلم للناس وإعطاء الصدقات من مال الله، ربنا أعطاك سلطة، ساعد المحتاج، وإنما التباهي بالسلطة تكسر قلوب الأشخاص، وأنه ليس من الدين التباهي لأنه لابد من الحرص على قلوب الفقراء".