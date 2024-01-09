المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍ في أسبوع

استقبل المسجد النبوي، خلال الأسبوع الماضي، 5 ملايين و513 ألفا و921 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد؛ لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة - في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي - أن 563 ألفا و41 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول "صلى الله عليه وسلم" وصاحبيه، كما أدى 120 ألفا و904 زائرين وكذلك 99 ألفا و400 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشارت إلى أن 13 ألفا و262 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 129 ألفا و944 زائرا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 10 آلاف و902 شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2961 مستفيدا، كما قُدم 102 ألف و101 إهداء منوع للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11 ألفا و189 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 82 ألفا و729 مستفيدا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ 45 ألفا و379 زائرًا، كما قدمت أكثر من 126 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 134 ألفا و429 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.