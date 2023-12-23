إمام المسجد النبوي في جولة بدار القرآن ومركز مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام المسجد النبوي الشريف، في جولة بدار القران الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

واستمع إمام الحرم النبوي إلى شرح تفصيلي عن محتويات مركز مصر ودار القرآن الكريم الذي سيجرى فيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 5 ايام متتالية.

جولة إمام الحرم النبوي

وأكد إمام الحرم النبوي أن هذا الصرح يعكس حرص القيادة المصرية على خدمة القرآن الكريم وأهله.

إمام المسجد النبوي ضيف شرف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

وكان وصل الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي، إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، إلى القاهرة، ضيف شرف بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وكان في استقباله مساء أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023م الدكتور محمد عزت محمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.

فروع المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

أما عن هذه المسابقة فتضم ستة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله ثلاث جوائز، قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثالث : للناشئة تحت سن اثني عشر عامًا: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله جائزتان، قيمتهما سبعمائة ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه.

مع ملاحظة أن هذه المسابقة لم تعن بحفظ القرآن الكريم فحسب إنما تعنى مع حفظه بتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة.

وقد بلغ إجمالي المشاركين في هذه المسابقة أكثر من مائة متسابق من أربع وستين دولة، مع محكمين من تسع دول.