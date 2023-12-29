5,2 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال أسبوع

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5 ملايين و280 ألفا و560 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبيّنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي - في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من شهر جمادي الآخر (20-26 ديسمبر الجاري)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 553 ألفا و269 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما، كما أدى 115 ألفا و940 زائرًا وكذلك 113 ألفا و125 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

وأفادت الهيئة بأن 16 ألفا و175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 74 ألفا و519 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12 ألفا و828 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3 آلاف و790 مستفيداً، كما قُدم 40 ألفا و62 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13 ألفا و340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لنحو 78 ألفا و823 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 50 ألفا و925 زائرًا، كما قدمت أكثر من 133 ألفا و600 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92 ألفا و857 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.