تسليم شهادات المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 معلم

سلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، الشهادات المؤمنة لمعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 معلم والذين كانوا قد تلقوا تدريبهم بأكاديمية ناصر العسكرية لإعداد القيادات التعليمية من الشباب الواعد لتولي القيادة وإدارة المدارس كنموذج مشرف لأبناء قنا.

وأكد وكيل الوزارة أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على تشجيع القيادات الشابة وتمكينهم من شغل المناصب القيادية.

كما أجرى السيد حواراً ودياً مع المعلمين خريجي المبادرة للأستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والعمل على تنفيذها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لتسيير العملية التعليمية داخل المدارس التى تم تسكينهم بها، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالنموذج المشرف لمعلمي قنا وحصولهم على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، وضرورة الاستفادة من البرنامج التدريبي للقيادة الشابة والحفاظ على نتائجها، بما يعود بالنفع على تعليم قنا، ونجاح المنظومة التعليمية بها، من خلال الممارسات الصحيحة، والتأكيد على دور المعلم كقدوة للطلاب والمجتمع وخلق روح الولاء والانتماء للوطن.

وأشار السيد الى ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة ونتائج تبادل المهارات والخبرات بين المعلمين المتدربين من جميع المحافظات خلال التدريب، واستغلال الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمدرسة والتعامل مع البيئة المحيطة من معلمين وطلاب ومجتمع محلي.