جامعة كفر الشيخ تناقش استعدادات المشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ ، الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرض المجلس سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، والتأكيد على توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والارشادات المتبعة داخل اللجان لتحقيق اقصى درجة من الانضباط، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج.

ووجه رئيس الجامعة، بتنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي2023/2024.

وناقش المجلس استعداد الجامعة للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، و تفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار ما نفذته الجامعة من مبادرات ومشروعات تحمي البيئة، وتحافظ عليها، وتعزز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط، واستمرار الجامعة في ابتكار حلول تتصدى للتحديات البيئية في ضوء استراتيجية الجامعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار العمل نحو الاعتماد المؤسسي لمختلف كليات الجامعة والاعتماد البرامجي وفقا لاستراتيجية الجامعة نحو التطوير العلمي والإداري.

كما وجه بضرورة استمرار العمل نحو ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، للوصول لابتكارات قابلة للتنفيذ الصناعي، مؤكداً أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ استمرار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، و تنظيم القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.