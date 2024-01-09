حضّري موس زبدة الفول السوداني| غنية بالبروتين ومفيدة لمرضى السكر

زبدة الفول السوداني من الوصفات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والدهون المشبعة التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل موس بزبدة الفول السوداني كحلوى لذيذة وصحية.

طريقة عمل موس زبدة الفول السوداني

المقادير

- للتزيين :

كريمة الخفق : حسب الرغبة (مخفوقة)

الفول السوداني : حسب الرغبة

كراميل : حسب الرغبة

- زبدة الفول السوداني : كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة (أبيض)

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- كريمة : 2 كوب (كريم شانتيه بودرة)

- ماء دافئ : نصف كوب

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الماء الدافئ والعسل وقلبي جيداً، ثم أضيفي زبدة الفول السوداني وحركي المزيج حتى تذوب الزبدة ويصبح القوام كريمي.

في وعاء، اضربي الحليب مع الكريم شانتيه البودرة، حتى يتماسك المزيج.

قلبي خليط زبدة الفول السوداني مع الكريمة المخفوقة جيداً.

يمكنكِ إضافة الملح حسب الرغبة، ويمكنكِ ضبط السكر بإضافة العسل بحسب الرغبة.

صُبي المزيج في أكواب التقديم، وزيني بالكريمة المخفوقة، وصوص الكراميل، والفول السوداني.

أدخلي الأكواب للثلاجة حتى تبرد قبل تقديمها.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الفول السوداني مصدر جيد للدهون غير المشبعة ، حيث يساهم ذلك في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ، حيث أشارت دراسة أجريت في جامعة هارفارد إلى أن النساء اللواتي يتناولن 5 حصص على الأقل من المكسرات المختلفة أسبوعياً ، وزبدة الفول السوداني ، أقل عرضة للخطر.

تساعد على فقدان الوزن

تساعد زبدة الفول السوداني على خسارة الوزن عن طريق التقليل من الشهية للطعام، فتناولها يزيد الشعور بالشبع ويعزز من عمليات الأيض فضلًا عن أنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، وتناولها يقلل من كمية السعرات الحرارية في الرجيم، وذلك يعزز من حرق الدهون.

إمكانية الحد من مخاطر الإصابة بمرض السكر

تحتوي زبدة الفول السوداني على 20٪ فقط من الكربوهيدرات ، وتساهم في عدم رفع مستوى السكر بشكل مفاجئ في الدم ، مما يجعلها خيارًا مناسبًا في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني ، وأظهرت دراسة وصفية واحدة ان النساء اللواتي تناولوا زبدة الفول السوداني 5 مرات أو أكثر خلال الأسبوع تقل لديهم مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 21٪.