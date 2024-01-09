إنتهاء امتحانات اليوم الأول لصفوف النقل بالبحيرة

إنتهت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، الفترة المسائية بمحافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، مشيرةً إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة لكافة اللجان.

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي 2023/2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل ٧٤٧ ألفاً و٨٧٦ طالب وطالبة منهم ٢٧٩ ألفا و٤٤٧ بالمرحلة الإعدادية وعدد ٤٦٨ ألفا و٥٢٩ تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية.

حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس إمتحاناتهم فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية اما المرحلة الإعدادية بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الإعدادي ١٤٦ ألفا و٤٤٩ طالب وطالبة (عام ، رسمي لغات ، مهني ، خاص عربي ولغات) أدوا طلاب امتحانانهم فى مادة اللغة العربية .

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي ١٣٢ ألفا و٩٨٨ طالب وطالبة (عام ، رسمي لغات ، مهني ، خاص عربي ولغات) حيث أدي الطلاب إمتحان مادة اللغة العربية