معنى يوم التروية وأهم أعمال الحاج في هذا اليوم

يوم التروية..اليوم الثامن من ذي الحجَّة، والذي يمهد للحجاج من كل بقاع الأرض ليوم عرفة وهو الركن الأعظم من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة"، وسُمِّيَ يوم التروية بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن العلامة البابرتي قال عن تسمية يوم التروية بهذا الأسم:"وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى".

وتابعت الدار أن يوم التروية، قيل عنه أيضًا، سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ مستشهدة بقول الإمام العيني في "البناية شرح الهداية":"وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية".

أبرز أعمال الحاج في يوم التروية

وأوضحت الدار أن أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية الآتي: