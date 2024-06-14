اليوم التصعيد الى عرفات.. ومخيمات حجاج السياحة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

عدم السماح لغير حاملى تأشيرات الحج بدخول المخيمات بالمشاعر المقدسة

تخصيص هواتف للتواصل مع بعثة الحج السياحي في الأراضي السعودية

يبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة تصعيد حجاج بيت الله الحرام الى عرفات الله ويبلغ عددهم اكثر من ٢ مليون حاج من الداخل والخارج لبدء الركن الاعظم من الحج وهو الوقوف بعرفات.

كما يتم اليوم تصعيد حجاج السياحة في مكة المكرمة بعد وصول آخر فوج من حجاج السياحة، قادمين من المدينة المنورة.

وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، رئيس بعثة الحج السياحي،أن المخيمات الخاصة بشركات السياحة فى المشاعر المقدسة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن هذه المخيمات صناعة ألمانية، وتم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة

وأضافت أن أعضاء البعثة الرسمية للوزارة قاموا بتجهيز عيادتين طبيتين وصيدلية لصرف الأدوية للحجاج في عدد من الفنادق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي كل من الشركات السياحية المقيمين بتلك الفنادق والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وقالت إن هناك متابعة دقيقة من قبل لجان الوزارة المنتشرة بالأراضي المقدسة لمتابعة حجاج شركات السياحة، وحل أي مشكلة تظهر.

وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بمكة المكرمة للتنسيق علي مدار الساعة طوال الأيام المقبلة وحتي عودة الحجاج لمتابعة تحركاتهم ، و لتلقي أية استفسارات من أهالي الحجاج والرد عليها فورا ، بجانب نشر العديد من غرف العمليات الفرعية بالمشاعر المقدسة طوال أيام الحج .

وأكدت سامي، أن توجيهات وزير السياحة احمد عيسى ، لبعثة الحج السياحي، على متابعة التزام الشركات ببرامج الحج السياحي المتفق عليها مع الحجاج. كما تضمنت تكليفات الوزير العمل على مدار الـ24 ساعة في أماكن إقامة البعثات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت رئيس بعثة الحج السياحى على شركات السياحة بعدم السماح لاى مواطنين حاملين تأشيرات الزيارة والسياحة بالدخول الى مخيمات حجاج السياحة النظاميين ، وأكدت ان الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات بالقاهرة تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات عائلات الحجاج والاطمئنان

بالإضافة إلى تخصيص خطوط هواتف للتواصل مع البعثة وتلقي أي شكوى، وتقوم اللجان بالذهاب إلى مكان إقامة الحج والعمل على حل هذه الشكوى فورًا

وقامت رئيسة بعثة الحج السياحي وأعضاء اللجنة الفنية للحج والعمرة ، اول أمس، بتفقد أماكن المخيمات التي تم تخصيصها لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة وعلى صعيد عرفات.كما قامت بتفقد مواقف انتظار الاتوبيسات بالمشاعر المقدسة، حيث هناك اكثر من 300 اتوبيس جاهز لنقل الحجاج وتوفير عدد من الاتوبيسات الاحتياطية وجميعها مكيفة، وقد تم التعاقد على اتوبيسات حديثة، وسيكون بها مشرفًا ومرشدًا، ليدل السائق على الطرق خلال نفرة الحجاج عبر الانتهاء من الركن الأكبر والوقوف على صعيد عرفات.