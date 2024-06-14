اليوم.. الأهلي يتحفز لإيقاف صحوة فاركو في الدوري

يخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة أمام مضيفه فاركو بإستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

ويعود الأهلي لاستئناف مشواره المحلي بالدوري بعد غياب منذ لقاء بلدية المحلة يوم 11 مايو الماضي بسبب انشغاله بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المواجهة محتلاً المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 جولة.

وتقابل الفريقان 4 مرات لم يعرف خلالها فاركو طعم الفوز بينما تغلب الأهلي 3 مرات مع تعادل وحيد بين الفريقين.

الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة فاركو

ويتحدى الأهلي في لقاء فاركو الإصابات التي ضربت بعض لاعبيه في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم التونسي علي معلول الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس ويغيب لنهاية الموسم.

ويفتقد الأهلي أيضاً جهود الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده كما يعاني الجنوب أفريقي بيرسي تاو من إصابة في العضلة الخلفية كما يغيب محمد هاني لظروف زواجه.

واستعد الأهلي بكل قوة لخوض مباراة فاركو بتدريبات مكثفة على ملعب (مختار التتش) كما خاض الفريق مباراة ودية ضد النجوم يوم السبت الماضي فاز بها بهدف محمود عبد المنعم "كهربا".

في المقابل، يسعى فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مدربه أحمد خطاب لتحسين موقفه في صراع البقاء بالدوري.

ويعتمد فاركو على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نديم وأمامه الرباعي أحمد عوض وياسين مرعي وجيفرسون إينكادا وعزمي غومة للدفاع بينما يقود الوسط محمود عماد ومحمد فخري وأحمد البحراوي مع ثلاثي الهجوم سيف تيري وعمرو ناصر ووليد فرج.