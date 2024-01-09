يركض 2250 كيلو فى ماراثون خيرى خلال 40 يوما

كفيف يابانى يتحدى إعاقته

تمكن رجل كفيف يدعى جارى ليونج من الركض لمسافة 2250 كيلو مترا، على مراحل متقطعة، وأصبح أول ضرير يحقق هذا الإنجاز، كما شارك أيضًا فى سباق "ألترا جوبى"، الذى يبلغ طوله 400 كيلو متر، ويُعتبر من أصعب سباقات الركض فى العالم، وفقا لموقع "سى إن إن".

وانطلق الرجل اليابانى مؤخرًا فى رحلة خيرية تمتد لـ2300 كيلو متر من مدينة كاجوشيما اليابانية فى جزيرة كيوشو حتى شمال مدينة أومورى اليابانية فى جزيرة هونشو الرئيسية فى البلاد، وتم تقسيم "سباق الظلام 2023" اليابانى إلى 40 يومًا، ما يعنى أنّ ليونج ومرشديه ركضوا بمعدل يزيد عن 50 كيلو مترًا فى اليوم.

وكان الهدف من السباق جمع الأموال للشباب الذين يعانون من أمراض خطيرة، عبر جمعية Roly Poly Inclusion Movement Association، وهي منظمة محلية غير ربحية، ورُغم أنّ كثيرين يعتبرون ليونج، الذي وُلد بمرضٍ نادر فى شبكية العين، مثيرًا للإعجاب، إلّا أنّه لا يجد نفسه كذلك.

وقال: "الأكثر إثارة للإعجاب هم هؤلاء الأطفال، أردت أن أظهر لهم أن جميعنا يواجه العقبات، لكن يجب مواجهتها وجهًا لوجه وبشجاعة، ليست هناك حاجة للخوف"، وأكد ليونج: "ليست هناك حاجة للخوف إذا كنت تفتقر إلى شىء ما، فسوف يباركهم الكون بمواهب أخرى".

وتقول أنيتا لاى رئيسة الجمعية المحلية، "إن الجهد الشاق الذى بذله ليونج فى اليابان كان مصدر إلهام لجميع الأطفال المرضى، لتشجيعهم على مكافحة أمراضهم بأسلوب إيجابى"، ويُعتبر ليونج هو أول عداء يعانى من إعاقة بصرية فى هونج كونج يحصل على رخصة تدريب للمسافات طويلة.