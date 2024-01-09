عاطف عبد اللطيف: سانت كاترين تنتظر طفرة سياحية غير مسبوقة مع افتتاح المطار خلال 2024

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري حنوب سيناء ومرسى علم أن افتتاح مطار سانت كاترين في النصف الثاني من هذا العام حسبما أعلنت وزارة الطيران المدني سيكون له دور كبير في وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كقبلة للسياحة الدينية و البيئية والسفاري و الاستشفائية .

و أشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم إلى أن مطار سانت كاترين سيكون مؤهل لاستيعاب 900 راكب في الساعة وجراج يسع 100 سيارة وهذا يعني أنه سيكون مؤهل لاستقبال ملايين السياحة و سيضاعف عدد السياح الوافدين الى سانت كاترين إلى 10 المرات عن متدنى حالي.

ودعا إلى ضرورة وضع خطة تسويقية من الان لمدينة سانت كاترين والاعلان عن موعد افتتاح المطار وطرح هذه الخطط والبرامج التسويقية على منظمي الرحلات بالخارج وكذلك داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر .

و ناشد د. عاطف عبد اللطيف بضرورة دراسة الاسواق المستهدفة و إعداد حملات تسويقية داخلها والاعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين وتنظيم رحلات مباشرة للمدينة وزيارة الأماكن المقدسة واعداد جدول لتشغيل رحلات الطيران من وإلى مدينة سانت كاترين .

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم عقب افتتاحه أيضا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم ولاسيما أن تلك المنطقة تتواجد بها معالم الديانات السماوية الثلاثة، كما أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين كما أن سانت كاترين تتميز بأنه تتلاقي فيها الأديان السماوية الثلاث.

واقترح د . عاطف عبد اللطيف عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.