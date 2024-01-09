وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمنطقة الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدى نائبى رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.
وناقش وزير الإسكان، تفاصيل مخطط منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، واستخدامات الأراضي بالمنطقة، موجهاً مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعظيم الاستفادة من الأراضي، والعمل على إيجاد فرص تنموية تحقق عوائد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة الخدمات والتنمية بالمنطقة.
كما استعرض الوزير موقف مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل (أعمال الطرق - شبكات مياه الشرب - رافع مياه الشرب - شبكات الصرف الصحي - روافع الصرف الصحي - شبكات الري - أعمال الكهرباء - وغيرها)، ومشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق "بوليفارد" فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، والأعمال الصناعية اللازمة.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم حتى الآن تلقى 2032 طلبا لتقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 11970 فداناً، إضافة إلى تخصيص 1800 قطعة بمساحة 330 فداناً، لتعويض أراضى شرق السكة، كما عرض موقف العقود والقرارات الوزارية (تم وجار)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إدارى - مدرسة).
- مدينة 6 أكتوبر
- الحزام الأخضر
- المرافق والمجتمعات العمرانية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- 6 أكتوبر
- المجتمعات العمرانية
- الصرف الصحي
- وزير الإسكان
- الإسكان والمرافق
- الشيخ زايد
- الطريق الدائري
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزير الاسكان والمرافق
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المهندس عادل النجار
- شبكات الصرف
- جهاز مدينة الشيخ زايد
- شبكات مياه الشرب
- المهندس أحمد عبد
- شبكات الصرف الصحي
- صرف الصحي
- العمرانية الجديدة
- بمدينة 6 أكتوبر
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديد
- رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر
- جهاز مدينة 6 اكتوبر
- فى ا
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- مدينة الشيخ
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني
- المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر
- الدكتور عبدالخالق إبراهيم
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المحاسب وائل شعبان