350 طفلًا يقدمون عروضًا فنية لمساندة الشعب الفلسطيني في تونس (فيديو)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن اليوم تنطلق الدورة الرابعة لمسرح الهواة في تونس الذي يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وهو من أبرز مهرجانات الهواة، ويعطي فرصة لهم لتقديم عروضهم المسرحية للجمهور.

عرض الافتتاح سيكون مع مسرحية الوصايا العشر

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن عرض الافتتاح سيكون مع مسرحية الوصايا العشر، وتنطلق هذه التظاهرة اليوم وتستمر إلى 14 يناير الجاري، وسيقدم فيها مسرحيون أعمالهم المسرحية على امتداد هذه الأيام، وهم قادمون من عدد من المناطق التونسية، وهي فرصة كبيرة لمشاركة الخبرات والتفاعل والنقاش فيما بينهم، كما أن هناك بعض الورش التي تنطلق على هامش هذه الفعالية".

وجوه تونسية معروفة

وتابعت: "يحضر هذه الفعاليات مسرحيون وممثلون ووجوه تونسية معروفة لتكون فرصة لاكتشاف مواهب يمكن أن يكون لها مستقبل كبير في مجال المسرح في تونس".