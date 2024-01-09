عاجل
عاجل.. قفزة جنونية في أسعار الذهب الآن
الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

350 طفلًا يقدمون عروضًا فنية لمساندة الشعب الفلسطيني في تونس (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن اليوم تنطلق الدورة الرابعة لمسرح الهواة في تونس الذي يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وهو من أبرز مهرجانات الهواة، ويعطي فرصة لهم لتقديم عروضهم المسرحية للجمهور.

txt

الشرطة الإسرائيلية تصطدم مع أقارب المحتجزين داخل غزة

txt

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 18 مبنى تابعًا للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

عرض الافتتاح سيكون مع مسرحية الوصايا العشر

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن عرض الافتتاح سيكون مع مسرحية الوصايا العشر، وتنطلق هذه التظاهرة اليوم وتستمر إلى 14 يناير الجاري، وسيقدم فيها مسرحيون أعمالهم المسرحية على امتداد هذه الأيام، وهم قادمون من عدد من المناطق التونسية، وهي فرصة كبيرة لمشاركة الخبرات والتفاعل والنقاش فيما بينهم، كما أن هناك بعض الورش التي تنطلق على هامش هذه الفعالية".

وجوه تونسية معروفة

وتابعت: "يحضر هذه الفعاليات مسرحيون وممثلون ووجوه تونسية معروفة لتكون فرصة لاكتشاف مواهب يمكن أن يكون لها مستقبل كبير في مجال المسرح في تونس".

الجريدة الورقية