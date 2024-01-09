الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الشرطة الإسرائيلية تصطدم مع أقارب المحتجزين داخل غزة

أقارب المحتجزين داخل
أقارب المحتجزين داخل غزة

منعت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مجموعة من أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة، من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة.

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وتوجهت مسيرة أقارب الرهائن صباحا إلى المعبر، معلنة نية "إغلاقه" احتجاجا على الفشل في إطلاق سراحهم، بحسب شبكة سكاي نيوز.

 

وبعد هدنة قصيرة في نوفمبر الماضي أسفرت عن تبادل للرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تبقى داخل قطاع غزة 136 رهينة، علما أنهم ليسوا جميعا على قيد الحياة الآن.

 

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة منعت وصول المجموعة إلى المعبر، لأنه يقع في "منطقة عسكرية مغلقة".

 

وقالت قريبة لرهينتين مسنين إن المحتجزين "سيعودون في 136 نعشا".

 

ويشكل ملف الرهائن ضغطا على الحكومة الإسرائيلية التي تقول إن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى إعادتهم، مع هدف سرائيل الأبرز وهو القضاء على حركة حماس.

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