الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 18 مبنى تابعًا للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع ما زال معقدا وصعبا في غزة والضفة الغربية، جراء القصف الإسرائيلي واقتحامات الاحتلال.

طواقمنا تواصل تقديم خدماتها الطبية في قطاع غزة

وأضاف "حنجل" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طواقمنا تواصل تقديم خدماتها الطبية في قطاع غزة، رغم استمرار القصف الإسرائيلي، رصدنا عشرات الانتهاكات ضد الطواقم الطبية في قطاع غزة، واستشهاد 4 مسعفين و2 متطوعين وإصابة 29 آخرين من الكوادر الطبية في غزة.

الاحتلال استهدف 18 مبنى

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال استهدف 18 مبنى تابعا لنا، ودمر 15 سيارة إسعاف بشكل كلي و20 أخرى بشكل جزئيا، وأن نقطة طبية في جباليا تواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين رغم القصف الإسرائيلي، نحن في حاجة كبيرة إلى الأدوية المخدرة والأدوات الجراحية و5000 مصاب يحتاجون إلى العلاج بالخارج.

الاحتلال دمر 65 ألف مبنى في غزة بشكل كامل

وتابع: "الاحتلال دمر 65 ألف مبنى في غزة بشكل كامل و290 ألفا أخرى غير صالحة للسكن، ولم نستطع الوصول إلى مناطق كثيرة في غزة لتلبية الاستغاثات جراء القصف الإسرائيلي".