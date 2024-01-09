أسيوط تنفذ حملات نظافة وتسوية طرق بمنفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى دون معاناه مشيراً إلى استمرار حملات النظافة، وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس او تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة

وأكد محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة وتسوية عدد من الطرق بمدينة منفلوط ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك من بينها شارع جناين أيوب وعدد من الشوارع غير المرصوفة وهو ما أسفر عن رفع حوالي 75 طن قمامة على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية خلال حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة فضلاً عن دهان بلدورات بشارع البنك الأهلي عقب انتهاء رصفه على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وذلك بإشراف ومتابعة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وعبدالتواب أحمد ومحمود ياسين نائبا رئيس المركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة.