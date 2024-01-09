مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.. تصريحات هامة لتوفيق الربيعة حول موسم حج1445

تصدرت وزارة الحج والعمرة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر و معرض خدمات الحج والعمرة استعدادًا لموسم الحج هذا العام 1445هـ.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أبرز ما جاء في كلمة الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة حول المؤتمر وموسم الحج لهذا العام والتي جاءت كالتالي:

يشارك في المؤتمر وزراء وقيادات يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، وتم توقيع اتفاقية الحج لهذا العام معهم؛ لتيسير قدوم الحجاج.

استقطب المؤتمر جميع مقدمي الخدمات لتنويع الخيارات وتمكين إنهاء التعاقدات مع الشركات المقدمة للخدمات.

بدأنا الاستعداد لحج 1445هـ منذ الثاني عشر من ذي الحجة 1444هـ بلقاءات مع جميع قيادات الحج من جميع الدول وتسليمهم وثائق الترتيبات التنظيمية للموسم القادم.

كانت الاستعدادات المبكرة للحج الفضل لإكمال عدد من الدول تعاقداتها قبل عدة شهور لأول مرة في التاريخ.

إعمالًا لمبدأ التنافسية وتجويد الخدمات، وصل عدد مقدمي الخدمات في الموسم الماضي إلى 20 شركة، وسيرتفع العدد هذا العام إلى 35 شركة لتقديم أفضل الخدمات.

تسهيلاً للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة عملنا بالشراكة مع وزارة الداخلية على تطبيق مبادرة "طريق مكة" لإكمال إجراءات الحجاج وشحن أمتعتهم قبل القدوم، التي استفاد منها حتى الآن 617 ألف حاج من 8 دول.

في التطوير المستمر للمشاعر المقدّسة أطلقنا مشروعات بقيمة 5 مليار ريال لتطوير البنى التحتية حيث تم إضافة 14 ألف دورة مياه واستحمام وأكثر من 150 ألف وحدة تكييف للتعامل مع تقلبات الطقس.

نعلن عن إطلاق مركز التوعية لضيوف الرحمن بالتعاون من الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

في سبيل تسهيل التواصل والتوعية، أطلقنا مركز الاتصال الموحد لتلقي بلاغات واستفسارات وشكاوى العتمرين عبر الرقم الموحد (1966).

سجّل عدد المعتمرين هذا العام أكبر زيادة في التاريخ, حيث وصل إلى 13.550 مليون معتمر من خارج المملكة، بزيادة 58% بدلا من 8.550 مليون معتمر في العام 2019.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الكلمة الترحيبية لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة<br>خلال حفل افتتاح <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة</a> 2024.<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الطريق_الى_النسك</a> <a href="https://t.co/COEFAa46UA">pic.twitter.com/COEFAa46UA</a></p>— مؤتمر الحج والعمرة Hajj & Umrah Conference (@hajjumrahsa) <a href="https://twitter.com/hajjumrahsa/status/1744422838818251248?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>