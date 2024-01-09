شكري: يجب منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته

انتقد وزير الخارجية سامح شكري، التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددًا على رفض مصر للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم، ولا بد من وقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة ملف الأسرى وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين.

وأوضح أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ويجب العمل على القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مشددا على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

قطاع غزة

وأشار إلى أن الوزيرة أنالينا بيريوك ستتوجه بعد قليل للاطلاع على الدورالذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الانساني لقطاع غزة، معربًا عن أمله في قيام الأمم المتحدة بدورها في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة.