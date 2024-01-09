الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شكري: يجب منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 انتقد وزير الخارجية سامح شكري، التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددًا على رفض مصر للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم، ولا بد من وقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة ملف الأسرى وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقمنا الطبية في غزة (فيديو)

txt

الاحتلال يعلن مقتل 4 وإصابة 6 جنود إسرائلين بوسط وجنوب غزة

 المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين.

وأوضح أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ويجب العمل على القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مشددا على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

قطاع غزة

وأشار إلى أن الوزيرة أنالينا بيريوك ستتوجه بعد قليل للاطلاع على الدورالذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الانساني لقطاع غزة، معربًا عن أمله في قيام الأمم المتحدة بدورها في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة.

 

الجريدة الورقية