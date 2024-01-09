خلافات عائلية.. عامل يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بمنزله بسبب خلافات عائلية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي لمركز شرطة جهينة بوصول "عاطف . ش . ع" 42 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي فور وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- زوجته "حنان . س . م . ب" 36 سنة ربة منزل وشقيقه "عادل . ش . ع" 45 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية أفادا قيام المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل مما أدي لوفاته بسبب خلافات عائلية ونفيا الشبهه الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .