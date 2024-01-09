تفاصيل لقاء السيسي مع الرئيس الفلسطيني (شاهد)

كشفت الدكتورة سمية عسلة، الكاتبة الباحثة في العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ليس الأول وكذلك لقائه حتى مع الفصائل الفلسطينية.

وتابعت خلال لقائها مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد لنظيره الفلسطيني موقف مصر الثابت تجاه الأشقاء في غزة، أنه لا تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

حقن دماء الفلسطينيين

وأوضحت أن موقف مصر يتمثل أيضًا في حقن دماء الفلسطينيين ووقف نزيف الدم وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكانت مصر أول من ندد بعدم دخول المساعدات.

وأكدت أن مصر لم تغلق معبر رفح ساعة واحدة منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر 2023، وتحملت ضغط دولي وضغط من قبل إسرائيل نتيجة السياسة النزيهة والشفافة.

الرئيس الفلسطيني

واختتمت أن الرئيس الفلسطيني طلب من الرئيس السيسي الدعم للسلطة الفلسطينية كممثل رسمي للشعب الفلسطيني وهذه ضربة قاتلة لادعاءات إسرائيل، في حين أن إسرائيل لطالما روجت أن حماس هي من تمثل سكان غزة وبالتالي كانت تعطي لنفسها الشرعية لإبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه.

